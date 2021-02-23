ООО Новатор (Шарапово д. 1, Марушкинское): как вернуть деньги, отзывы

ООО Новатор (Шарапово д.1 Марушкинское, Москва) обманывает клиентов, действуя по отлаженной мошеннической схеме. Далее в материале пойдет речь об особенностях работы фейковых интернет-магазинов, а также о способах возврата денежных средств.

Схема обмана клиентов

Интернет-магазин ООО «Новатор» является очередным мошенническим онлайн-проектом. Обман покупателей заключается в подмене заказанных товаров на дешевые подделки. Организаторы фейковых маркетплейсов запускают в Сеть внушительное количество однотипных веб-сайтов, завлекающих клиентов низкими ценами и акционными распродажами. Людей, решивших приобрести тот или иной товар с огромной скидкой, «обрабатывают» вежливые менеджеры, которые отвечают на вопросы, помогают оформлять заказы и подталкивают к приобретению дополнительных позиций.

Доставка посылок осуществляется через Почту России, оплата – наложенным платежом после получения. Из-за отсутствия опции «опись вложения» покупатель не может удостовериться в соответствии товара заявленному вплоть до момента расчета. После того, как получатель распечатывает коробку, выясняется факт подмены товара на дешевую копию. Зачастую вместо подделок мошенники отправляют муляжи вроде садового грунта, наполнителя для кошачьих лотков или упаковочной бумагой.

Контакты ООО «Новатор»

Владельцы фейковых интернет-магазинов скрывают свои реальные контакты во избежание ответственности за свою противозаконную деятельность. Поэтому у ООО «Новатор» отсутствуют официальный сайт, номер телефона горячей линии и служба поддержки. Многие обманутые клиенты пытаются связаться с руководством мошеннического маркетплейса через менеджера, помогавшего оформлять заказ. Данный шаг не принесет положительных результатов, поскольку номер разгневанного клиента сразу же заблокируют.

Жаловаться на интернет-магазин работникам Почты России бессмысленно, так как персонал государственной почтовой службы не причастен к обманщикам. Нельзя вернуть денежные средства, оплаченные за посылку, поскольку транзакция происходит моментально. Фейковые торговые площадки бесследно исчезают через несколько недель своей работы, после чего мошенники запускают новые сайты и обеспечивают их рекламной поддержкой.

Пошаговая инструкция по возврату денег

Поскольку найти контакты мошенников в свободном доступе фактически невозможно, для возврата денежных средств придется искать обходные пути. Потребуется обратиться к федеральному клиенту, который принимает наложенный платеж и передает его владельцам фейкового интернет-магазина. Данный способ выбран злоумышленниками специально для сохранения анонимности. Вернуть деньги оплаченные ООО «Новартор» поможет следующая инструкция:

Начинать нужно с поиска контактов официального посредника (федерального клиента). Информация о нем указана в кассовом чеке (в пунктах «Куда» и «Кому»), который был выдан на Почте России после оплаты посылки. Затем потребуется отправить посреднику мотивированную жалобу с требованием выдать контакты мошеннического маркетплейса. Составлять претензию можно в свободной форме. Важно не только подробно описать суть ситуации с обманом, но и прикрепить к письму скан-копии чеков и номера телефонов менеджеров, а также фотографии содержимого посылки. Рекомендуется приложить скриншоты, сделанные с сайта фейкового интернет-магазина.

ООО «Новатор» сотрудничает преимущественно с такими федеральными клиентами:

ЗАО «Сервис дистанционной торговли». Электронная почта – sales@dsserv.ru, веб-сайт zao-sdt.ru, номер телефона горячей линии +7-495-023-90-94. Официальное сообщество в Фейсбуке – facebook.com/DistanceSellingService. 11029 НКО-МД. Электронная почта – support@nkomd.ru, веб-сайт – nkomd.ru, телефон службы поддержки +7-499-455-0940. Юридический адрес – город Москва, Б. Гнездиковский переулок, дом 7 ООО ПИМ-Почта. Электронная почта – support@pimsolutions.ru, официальный веб-сайт – pimsolutions.ru. Номера горячей линии +7-499-490-00-18 и 8-800-770-05-94. Юридический адрес – город Москва, улица Садовническая, дом 14.

Переписка может затянуться, поскольку на первое обращение с требованием выдать контакты фейкового магазина посредник скорей всего ответит отказом. С большой долей вероятности федеральный клиент сообщит о собственной непричастности к действиям мошенников или посоветует отправить товар обратно для экспертизы. Рекомендуется игнорировать такие отписки и подавать онлайн-жалобы в Прокуратуру и Роспотребнадзор (через сайт Госуслуг). Скриншоты ответов, полученных от государственных ведомств, нужно прикладывать к новым жалобам и отправлять их на электронную почту посредника.

Отзывы

Интернет-магазин ООО «Новатор» обманывает покупателей. Заказывала у них кольцевую лампу со штативом для визажистов, но получила набитый опилками пакет. Сначала думала – может это какая-то ошибка, возникшая при формировании заказа. Однако почитав отзывы об этой площадке поняла, что это отличительная черта данного онлайн-маркета. Они намеренно высылают людям всякий шлак, а потом кидают в ЧС после первой жалобы. Нина, Нижний Новгород

Заказала машинку против катышков Philips в магазине. Уже дома распаковав посылку обнаружила внутри дешевый китайский фонарик. Отправитель посылки ООО «НОВАТОР» (для ООО «ОНИКС», ЕСПП 110297). Сайт уже не работает, а телефоны менеджеров не отвечают. Рекомендую делать покупки только в магазинах с хорошей репутацией. Галина, Рязань

Заключение

В случае обмана со стороны мошеннического интернет-магазина ООО Новатор (Шарапово д.1 Марушкинское, Москва) нужно обратиться к федеральному клиенту, а также отправить онлайн-жалобы в Прокуратуру и Роспотребнадзор. Если на посылке отсутствует графа «опись вложения», рекомендуется сразу отказаться от оплаты и получения из-за высокой вероятности обмана.